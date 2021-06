Tolmezzo, assegnazione di legname da ardere

È stato pubblicato l’avviso 2021 per l’assegnazione di legname da ardere proveniente da boschi comunali a privati, associazioni ed enti senza scopo di lucro. I quantitativi (lotti) che saranno assegnati, costituiti da circa tre metri cubi di legname ciascuno, sono indicativamente:

- 10 lotti in Frazione Cazzaso, in località Bosco Nero - strada per Cazzaso Nuova;

- 10 lotti in Frazione Fusea, in località Dobis - limitrofi a Curiedi - in prossimità della partenza dal sentiero per il monte Dobis;

- 20 lotti in Frazione Illegio, in località Cuel dai Giai, Pradut (continuazione dei vecchi lotti assegnati lo scorso anno) e Laudrias.

Il prezzo indicativo medio di vendita del legname è di 25 euro al metro cubo ma nel singolo lotto ci potranno essere variazioni in diminuzione dovute a maggiore difficoltà di esbosco o alla presenza di legname dolce.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modulo allegato al bando - disponibile allo Sportello del Cittadino, all’Ufficio Patrimonio e sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it - e consegnata entro e non oltre le 12 di venerdì 16 luglio.

L’assegnazione dei lotti avverrà per sorteggio pubblico tra tutte le domande presentate nei termini e ritenute ammissibili. I richiedenti verranno suddivisi in base alla zona prescelta, di seguito verrà effettuato il sorteggio in modo da formare una graduatoria per ognuna delle zone sopra indicate. La data del sorteggio verrà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Tolmezzo e affisso nelle varie bacheche.

Come previsto dal regolamento, i cittadini che hanno già presentato nel 2021 la domanda per raccogliere piante schiantate dai boschi comunali non possono presentare quella prevista da questo avviso.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Patrimonio (via Linussio n. 1 a Tolmezzo tel. 0433 487942 e via Roma 33 ad Amaro tel. 0433 487434 – 433 o e-mail patrimonio@com-tolmezzo.regione.fvg.it)aperto al pubblico – su appuntamento - dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00.