Tolmezzo, cambio al Comando dell'Arma

Il Capitano Franco Grasso, 30enne originario di Catania, ha assunto oggi il comando della Compagnia dei Carabinieri di Tolmezzo.

Dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena e conseguito la laurea in giurisprudenza, è stato destinato al 10° Reggimento Carabinieri Campania quale Comandante di Plotone. Nel 2017 ha partecipato alla missione Prima Parthica - Operazione "Inherent Resolve” - in Iraq. L’anno successivo ha assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Roccella Jonica, dove ha condotto diverse indagini contro la criminalità organizzata, venendo destinato, dopo due anni, al comando di una Sezione del Nucleo Investigativo di Locri.

Contemporaneamente ai propri incarichi, il Capitano Grasso ha proseguito anche con la propria formazione culturale, conseguendo un Master di II livello in “Intelligence” all’Università della Calabria in Cosenza e la laurea in Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico.