Tolmezzo contro la violenza sulle donne

Diverse le iniziative che l’Amministrazione Comunale di Tolmezzo, in collaborazione con la Biblioteca Civica Adriana Pittoni, il Centro Antiviolenza VoceDonna Onlus, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asufc) - attraverso il Servizio Sociale dei Comuni della Carnia - e il Soroptimist Club Alto Friuli ha organizzato quest’anno in occasione del 25 novembre, la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Obiettivo trasversale a tutte le attività: educare e sensibilizzare la popolazione, in particolare i più giovani, alla cultura del rispetto e delle pari opportunità e, in parallelo, informare sulle reti di aiuto e sostegno.

Nella mattinata di lunedì 21 novembre l’assessore Cristina Dalla Marta, le operatrici del centro antiviolenza Vocedonna di Tolmezzo e il referente del Servizio Sociale dei Comuni dell’Asufc saranno in diretta ospiti di Cristian Comelli, negli studi dell’emittente Radio Studio Nord per parlare dei diversi tipi di violenza, di quanto la violenza sulle donne sia vicina e dei servizi esistenti sul territorio.

Giovedì 24 novembre, alle 20.30, al teatro comunale “Candoni” andrà in scena la pièce teatrale “Se non avessi più te” a cura della compagnia teatrale “Teatrino del Rifo”. Al termine dello spettacolo, spazio al dibattito con la presenza degli artisti, di referenti dell’Asufc – Servizio sociale dei comuni e del centro antiviolenza Vocedonna di Tolmezzo.

Sarà la giornata di venerdì 25 novembre quella più densa di attività e con l’obiettivo di un ampio coinvolgimento. A partire dalle 10 piazza XX Settembre si tingerà di rosso: di questo colore saranno i palloncini, da sempre filo conduttore delle iniziative organizzate dal Comune in questa occasione, e le scarpe con cui i commercianti locali, in collaborazione con il gruppo Pandora Station - Cooperativa Itaca, allestiranno il cuore della città. In questa cornice i ragazzi delle classi terze delle scuole medie di Tolmezzo che saranno accolti dall’amministrazione comunale e porteranno alla comunità i loro pensieri e riflessioni sul tema.

Nella stessa mattinata, replica al teatro Candoni riservata ai ragazzi delle scuole superiori dello spettacolo “Se non avessi più te” con dibattito e riflessioni finali a cura della Compagnia teatrale, del centro antiviolenza Vocedonna di Tolmezzo e dei rappresentanti del Servizio Sociale dei Comuni dell’Asufc. L’iniziativa sarà proposta in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Tolmezzo, di RSN e sul sito internet dell’emittente stessa.

Concluderà il programma delle iniziative, la presentazione a cura del Soroptimist Club Alto Friuli del libro “Ultimo appuntamento sul Tagliamento” di Daniele Paroni. All’incontro che si terrà alle 17.45 nella biblioteca civica Adriana Pittoni di Tolmezzo saranno presenti, insieme all’autore, i genitori di Nadia Orlando e la mamma di Lisa Puzzoli, due giovani donne vittime di violenza fino all’estremo epilogo.

Per informazioni consultare il sito internet del Comune di Tolmezzo (www.comune.tolmezzo.ud.it) oppure contattare l’Ufficio Assistenza (tel. 0433 487987).