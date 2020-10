Tolmezzo dice no al Luna Park

La giunta comunale di Tolmezzo dice no al tradizionale Luna Park, lo ha disposto con delibera approvata nella seduta di lunedì 12 ottobre.

“Dopo aver annullato il mercato dei Santi perché era oggettivamente impossibile collocare a distanza le 230 bancarelle - spiega il sindaco Francesco Brollo - avevamo tenuto in sospeso il Luna Park alcune settimane per prenderci del tempo e vedere se la situazione legata alla pandemia permettesse di “salvare” almeno il tradizionale luna park, una decisione che in taluni ha generato critiche ma che aveva l’unico scopo di riservarci di valutare se ci fossero le condizioni per mantenere l’aspetto ludico che tanto piace ai bambini e ragazzi.



Coerentemente col motivo per il quale avevamo deciso di aggiornare la decisione dopo alcune settimane e visto che il quadro della pandemia non ha registrato un miglioramento ma anzi peggiora, per un principio di precauzione abbiamo a malincuore deciso di non far tenere il Luna Park”.



Il Luna Park avrebbe dovuto tenersi a fine mese.