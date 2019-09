Tolmezzo in piazza per il clima

Per la prima volta da quando Greta Thunberg ha dato il via alla mobilitazione mondiale contro la crisiclimatica, i giovani della Carnia e dell’Alto Friuli scenderanno in piazza anche a Tolmezzo.



Venerdì 27 settembre, daranno vita al 3° «Global Strike For Future», il terzo sciopero mondiale per il futuro e per il clima, in programma contemporaneamente in centinaia e centinaia di città italiane e del mondo intero, al culmine di quella che è stata battezzata la «Climate Action Week», la settimana d’azione per il clima (programmata dal 20 al 27 settembre e contraddistintadal “Summit dell’Onu sull’Azione per il Clima”).



Gli studenti del Centro studi di Tolmezzo si ritroveranno alle 8, davanti ai cancelli delle loro scuole, per preparare gli ultimi manifesti e gli striscioni, che coloreranno il corteo, e per preparare gli slogan che descriveranno le ragioni dello sciopero e l’urgenza di realizzare, con l’impegno di tutti – singole persone e Famiglie, Comunità, Istituzioni pubbliche e Imprese –, quella transizione politica, economica e sociale indispensabile per salvare il pianeta dalla catastrofe climatica, garantendo «aria più pulita, meno plastica nei nostri oceani, più energia da fonti rinnovabili, un futuro sostenibile per i bambini».



Dopo aver attraversato le vie del capoluogo carnico, dalle 9 alle 11 daranno vita, insieme alla cittadinanza, agli scolari delle scuole di ogni ordine e grado e ai lavoratori che aderiranno allo sciopero proclamato da diverse sigle sindacali, ad una manifestazione pubblica, all’insegna della riflessione e della speranza, del dialogo costruttivo e della musica.



Particolare attenzione verrà riservata alla “Dichiarazione di emergenza climatica e ambientale” che tutti i “Fridays For Future” del mondo, compreso quello della Carnia, stanno recapitando alle Istituzioni locali per coinvolgerle in un impegno attivo e concreto per «accelerare la transizione verso un’Italia a 0 emissioni».



«Attraverso le iniziative di “Fridays For Future” – anticipa “FFF Carnia” – noi studenti e cittadini chiediamo un forte rilancio delle energie rinnovabili, per elettricità e trasporti; sostanziosi interventi per il risparmio e l’efficienza energetica, per i consumi civili e industriali; un rafforzamento della gestione sostenibile delle foreste; misure di contrasto al consumo di suolo; il taglio dei 16 miliardi di incentivi ai combustibili fossili, nonché un taglio ai sussidi agli allevamenti intensivi e ad altre attività agricole non sostenibili economicamente e ambientalmente».



L’Amministrazione comunale di Tolmezzo, che ha assicurato agli organizzatori la propria collaborazione, per l’occasione conta di annunciare al popolo dei “Fridays For Future” il suo fattivo impegno per fronteggiare la crisi climatica.