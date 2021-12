Tolmezzo, modifiche al calendario di raccolta dei rifiuti

Nel corso delle festività natalizie, le giornate di raccolta di plastica e lattine e di carta e vetro a Tolmezzo sud, Betania e Illegio subiranno delle modifiche.

Nello specifico, come riportato nel calendario della raccolta differenziata dei rifiuti, a Tolmezzo SUD (zona a sud di viale A. Moro e di via G.B. De Marchi, entrambe incluse), Betania e Illegio:

- plastica e lattine (sacco azzurro) verranno raccolti domenica 26 dicembre anziché sabato 25 dicembre 2021;

- carta, cartone e vetro (bidone giallo e bidone verde) verranno raccolti domenica 2 gennaio anziché sabato 1° gennaio 2022.

Ricordiamo che, come di consueto, i contenitori dei rifiuti vanno esposti la sera prima della giornata di raccolta.

Informazioni, approfondimenti e il pdf del calendario della raccolta dei rifiuti 2022 sono disponibili nel sito internet dell’A&T 2000 – www.aet2000.it (attuale gestore del servizio di raccolta rifiuti) nella pagina dedicata al Comune di Tolmezzo.