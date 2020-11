Tolmezzo, nuove modalità di accesso agli uffici

Accesso agli uffici previo appuntamento; riduzione dell’orario di apertura dello Sportello del Cittadino; forte raccomandazione all’utenza di utilizzare i contatti telefonici o mail per le comunicazioni con l’amministrazione. L'emergenza sanitaria in atto, le norme nazionali di contenimento del virus e la necessità di limitare al minimo gli spostamenti non indispensabili, impongono al Comune di Tolmezzo una rivisitazione dell’organizzazione interna e delle modalità di accesso alla struttura comunale da parte dei cittadini. In linea generale, infatti, da martedì 7 novembre, per accedere agli uffici di piazza XX Settembre (assistenza, istruzione, cultura, servizi di segreteria e protocollo, uffici del Sindaco e della Giunta), via Linussio 1 (manutenzioni e opere pubbliche), via Del Din 8 (edilizia privata, urbanistica e ambiente) sarà necessario prendere appuntamento, norma alla quale si derogherà solo per urgenze che verranno vagliate di volta in volta e che potrebbero riguardare, ad esempio, gli uffici dell’anagrafe e dello stato civile (via Roma 1).



che riceverà l’utenza dalle 10.30 alle 12.30 tutte le mattine e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00. Anche all’ufficio tributi (servizio svolto dall’Uti della Carnia) dislocato nella sede municipale, in via Roma 1 (secondo piano), si accede previo appuntamento.È fortemente raccomandato ai cittadini comunicare con il Comune contattando gli uffici telefonicamente oppure utilizzando la mail per presentazione/deposito istanze, richieste e segnalazioni. I numeri di telefono e gli indirizzi e-mail degli uffici comunali sono disponibili nelle pagine interne del sito internetoppure chiamando lo Sportello del Cittadino al numero verde 800.225130.Anche il consueto ricevimento del pubblico del Sindaco e della Giunta si allinea a questa nuova impostazione generale: non sarà più “in presenza” ma “a distanza” attraverso un colloquio telefonico per le urgenze (per il quale sarà necessaria la prenotazione 0433.487971) e l’invio di mail agli indirizzi istituzionali negli altri casi.Si invita l’utenza ad accedere agli uffici indossando la mascherina e dopo aver igienizzato le mani.