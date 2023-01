Tolmezzo, proseguono i lavori all'ufficio postale

Poste Italiane comunica che i lavori infrastrutturali che interessano l’Ufficio di Tolmezzo, in via Carnia Libera 1944 39, proseguiranno fino a martedì 17 gennaio.

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi al vicino Ufficio di Terzo di Tolmezzo, in via Francesco Baracca 63, il cui orario di apertura a partire da lunedì 9 gennaio sarà per l’occasione potenziato (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.3).

L’Ufficio postale di Tolmezzo riaprirà mercoledì 18 gennaio, secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.