Tolmezzo rinnova la sua partecipazione a Telethon

L’amministrazione comunale di Tolmezzo aderisce all’edizione “a distanza” di Telethon, la corsa benefica per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare. A indossare “virtualmente” il pettorale di questa speciale Staffetta 2020 (cui sono iscritti attraverso la Libertas Tolmezzo), sono alcuni esponenti dell’esecutivo: dal sindaco Francesco Brollo, alla vice Fabiola De Martino, agli assessori Daniela Borghi, Michele Mizzaro e Francesco Martini.

Nel rispetto delle norme anti-Covid, l’ormai tradizionale “24 per un’ora” che coinvolgeva il centro di Udine si è trasformata quest’anno, per volontà del Comitato Udinese Staffette Telethon, in un grande abbraccio virtuale dove ogni partecipante, nell’ambito della squadra di appartenenza ma anche come singolo aderente, dona un’ora del proprio tempo per sostenere la lotta contro le malattie genetiche rare.

Gli amministratori di Tolmezzo coinvolti effettueranno così l’ora di corsa o di camminata secondo l’organizzazione del responsabile del team e invitano i cittadini a fare altrettanto per sostenere la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare; camminata o corsa, è bene ricordarlo, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni per contenere la pandemia.

L’edizione 2020 si corre dal 12 al 20 dicembre “a distanza”. Per ‘misurare’ i chilometri percorsi, il Comitato ha messo a punto un’app che consente alle squadre ma anche ai singoli di partecipare alla manifestazione 'virtuale' della Staffetta solidale. Anche chi non ha un proprio team, infatti, potrà scendere in pista per la ricerca, allargando l’ideale abbraccio anche al di fuori dei confini regionali. Sarà sufficiente iscriversi sul sito (www.telethonudine.it) per poter prendere parte all’evento. Online, sono a disposizione tutte le informazioni per scaricare l’applicazione e organizzare la propria partecipazione a questa speciale edizione della Staffetta e sostenere così la Fondazione Telethon.