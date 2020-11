Tolmezzo si prepara al Natale

È in corso l’allestimento natalizio nel centro storico di Tolmezzo. A descrivere l’iniziativa che interessa le vie Carducci (ultima parte), Roma, Ermacora, prima parte di via Della Vittoria, Cavour, Del Din, Matteotti e piazza XX Settembre, l’assessore comunale al commercio Alice Marchi.

“Nonostante il periodo difficile e le limitazioni previste per il contenimento della diffusione del Covid-19 – esordisce - l’amministrazione comunale sta predisponendo l'abbellimento del centro cittadino in vista delle prossime festività natalizie. Ad illuminare il cuore della città saranno 40 luminarie posizionate lungo le vie del centro e due grandi sfere scintillanti collocate in piazza XX settembre”.

Quanto ai costi, “considerate le difficoltà economiche causate dalla pandemia, quest'anno le spese per noleggio e posa dell'illuminazione saranno sostenute interamente da Comune di Tolmezzo, Camera di Commercio di Udine e Pordenone, le sezioni territoriali di Confartigianato e Confcommercio alle quali va un particolare ringraziamento per il sostegno”, fa sapere l’assessore Marchi. Attività commerciali e artigiane sono quindi dispensate dalla compartecipazione alla spesa, “a loro, infatti, - specifica Marchi – chiederemo esclusivamente la collaborazione nell’abbellire le vetrine e gli spazi limitrofi a negozi e locali”.

E dove luminarie e decorazioni non saranno installate, “l’amministrazione comunale, consapevole di ciò, collaborerà con le attività economiche e commerciali situate nelle vie decentrate per l’illuminazione degli alberi di Natale che vengono posizionati su iniziativa degli stessi negozianti”, conclude l’assessore.