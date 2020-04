Tombola di beneficenza virtuale di Comunità a Valvasone Arzene

La tradizione di ritrovarsi nel giorno di Pasquetta a Valvasone Arzene non sarà delusa nemmeno con l’avvento di CoViD-19. Infatti, seppur in modo virtuale alle Comunità di Arzene, San Lorenzo e Valvasone sarà data l’occasione per incontrarsi anche se in uno spazio virtuale grazie alla prima tombola in diretta Facebook (saranno le collaudate Parrocchie di Arzene e San Lorenzo a garantire la pagina dove collegarsi).



Sarà un’occasione per ritrovarsi insieme anche se non proprio vicini… e fare beneficenza poiché le offerte derivanti dalla cessione delle cartelle per giocare alla tombola saranno interamente versate nel nuovo conto corrente intestato all’Amministrazione comunale e destinato per l’assegnazione di buoni spesa a favore di persone fisiche e famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria.



Lunedì, 13 aprile 2020, si aprirà una diretta Facebook dal municipio di Valvasone Arzene e il sindaco estrarrà i numeri della tombola con veri premi in palio. All’iniziativa hanno aderito con grande entusiasmo le attività commerciali e artigianali del paese che nel giro di poche ore hanno garantito premi per quasi 2.000 euro in buoni spesa e alimentari.



Durante la diretta i partecipanti potranno intervenire con un commento chiamando per primi ambi, terne, quaterne, cinquine e l’agognata tombola che vincerà un prosciutto crudo e un uovo di Pasqua da 7 chilogrammi.OvviamenteI cittadini dipotranno ritirare con un’offerta (auspicabile 5 euro per tre cartelle) anche in alcuni negozi che hanno dato la propria disponibilità e che possono essere raggiunti qualora ci siano degli spostamenti per motivi di necessità, salute o lavoro si tratta dei seguenti punti:Per il ritiro dei premi ci sarà la possibilità di farlo con calma e per chi fosse da fuori paese sarà l’Amministrazione comunale a far pervenire i premi a domicilio dei fortunati vincitori.“Ancora una volta sono piacevolmente sorpreso dalla rispondenza delle Comunità di Valvasone Arzene, dalle associazioni e, in particolare, dalle attività commerciali e artigianali che hanno dato la massima adesione per una proposta divertente e benefica. Sarà un esperimento e ci auguriamo che tutta vada per il meglio. Di certo estrarre i numeri e attendere la chiamata dei vincitori sintonizzati su Facebook non sarà come essere tutti insieme in una sola sala ma ci trascorreremo qualche momento lieto nella consapevolezza che siamo uniti e che a Valvasone Arzene non abbandoniamo la voglia di fare attività insieme”.