Torino premia 'No alla Solit'Udine'

Il Comune di Udine si è aggiudicato il primo posto assoluto (con evidenza speciale del comitato scientifico per il valore sociale) al “Premio Persona e Comunità 2019 - La centralità della Persona nei migliori progetti della pubblica amministrazione e del volontariato - Ricerca e Buoni esempi 2019” del Centro Studi Cultura e Società di Torino grazie al Progetto No alla Solit'Udine del Servizio Servizi per la salute e il benessere sociale - U.O. Progetti Speciali.



Il comitato scientifico ha motivato la decisione con queste parole: “Eccellente progetto di inclusione sociale per over 65 con diversi gradi di fragilità che vivono soli a rischio di isolamento. Significativo il coinvolgimento delle risorse esistenti sul territorio, della Rete delle Associazioni di Volontari e la Formazione degli stessi il cui operato è parte fondamentale del progetto”.



“Questo premio - ha commentato l’Assessore all’assistenza sociale del Comune di Udine Giovanni Barillari - rappresenta un riconoscimento importante per il Progetto No alla Solit’Udine che ora può concretamente ambire a raggiungere il traguardo che fin dall’inizio ci eravamo fissati: quello di definire un vero e proprio modello a livello nazionale. Il mio grazie va alle nostre operatrici e soprattutto ai volontari per quanto hanno fatto e stanno facendo, perché è grazie al loro impegno che tutto questo è stato realizzato a beneficio degli udinesi più fragili e svantaggiati”.