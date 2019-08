Torna 'Generali 4 Girls in Stem'

Nell’ambito dell’iniziativa Generali4Girls in Stem che ha l’obiettivo di promuovere le iscrizioni di studentesse ai corsi di laurea cosiddetti Stem, quelli cioè relativi all’ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, Generali Italia rinnova il suo impegno e anche per quest’anno ha istituito 5 borse di studio triennali destinate alle migliori studentesse degli istituti superiori che volessero continuare i propri studi iscrivendosi specificamente al Corso di laurea in Statistica e Informatica per l’Azienda, la Finanza e l’Assicurazione dell’Università degli Sudi di Trieste.

Le borse di studio sono state offerte in collaborazione con il Deams, Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche “Bruno de Finetti” dell’Università di Trieste e con il sostegno della professoressa Patrizia Romito (delegata per il Riequilibrio delle Opportunità dell’Università di Trieste) e del Comitato Unico di Garanzia presieduto dalla professoressa Saveria Capellari.

Unico nel Triveneto, il Corso di laurea in Statistica e Informatica per l’Azienda, la Finanza e l’Assicurazione è dedicato alla formazione degli specialisti nelle analisi di dati per le decisioni e le previsioni in campo aziendale, finanziario e assicurativo e consente ai laureati di proseguire gli studi per conseguire una laurea magistrale in diversi ambiti, tra i quali quella in “Scienze statistiche e attuariali” attivata presso il Deams dell’Università di Trieste.

Per partecipare al bando, le candidate dovranno presentarsi al test di ingresso previsto per questo Corso di Studi che si terrà il 4 settembre 2019 alle ore 11.00 presso l’aula Mappe Antiche del Deams – Università di Trieste, via Tigor 22. Una volta superato il test di ingresso, le vincitrici saranno selezionate sulla base del punteggio ottenuto e tramite un successivo colloquio.

Maggiori dettagli sono disponibili presso la Segreteria didattica del DEAMS di Trieste in via Università 1(tel. 040 5582554; e-mail segreteria.didattica@deams.units.it) e sul sito web www.deams.units.it.

Il bando è consultabile anche nei siti:

https://www.units.it/news/borse-di-studio-generali-studentesse-del-deams

https://www.units.it/albo/numero/804-2

http://www.deams.units.it/node/37203