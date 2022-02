Mostra mercato Piazza Ponterosso, via Cassa di Risparmio e via Bellini a Trieste dal 24 febbraio al 1° marzo 2022. Torna Aromi e sapori in maschera nelle vie del centro di Trieste, dove nei giorni della festa più allegra e colorata dell'anno si svolgerà la tradizionale Mostra mercato di Carnevale con un'ampia offerta di prodotti tipici e e artigianato da Sicilia, Liguria, Piemonte, Lombardia, Umbria, Puglia, Toscana, Veneto e anche dalla Croazia.



Per festeggiare anche quest'anno il Carnevale nel migliore dei modi possibile, con le specialità del periodo tutte da gustare e i prodotti artigianali e gli articoli legati ai costumi e alle maschere che caratterizzano la festa più pazza dell'anno, ogni giorno dal 24 febbraio al 1° marzo 2022 dalle 9 alle 21 si potranno visitare gli eleganti stand allestiti in piazza Ponterosso e nelle adiacenti vie Bellini e Cassa di Risparmio.



Lo scopo dell'annuale manifestazione è di perpetuare la tradizione emporiale di Trieste, portando vitalità e socialità nel periodo dell’anno consacrato all'allegria e alla spensieratezza, quello di Carnevale, invitando tutti a partecipare a questa festa.



Artigiani e commercianti metteranno in mostra e proporranno al pubblico prodotti d’artigianato e specialità alimentari. Sono previsti assaggi gratuiti per tutti. Per accompagnare e rendere più piacevole la vista alla mostra mercato in stile carnevalesco non mancheranno birre artigianali, hamburger di carne e pesce, dolci golosità al cioccolato e le immancabili frittole.Ma non può essere Carnevale se non ci sono momenti dedicati ai bambini. Essendo Carnevale soprattutto la loro festa, non potranno mancare spettacoli, giochi, intrattenimenti e animazioni per i più piccoli: durante l'orario di apertura è prevista infatti la presenza di Minnie, Topolino e dei Supereroi a cura dell'animatore Ernesto Feletti che, tra scherzi, frizzi, lazzi, giochi e risate, regaleranno alle mascherine alcuni piacevoli momenti di allegria.