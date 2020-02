Torna il camper di Questo non è amore

Nella mattinata di venerdì 14 febbraio, presso Piazza Unità e Campo San Giacomo la Questura sarà presente con un punto informativo dedicato alla cittadinanza in generale, in particolare alle donne, finalizzato a sensibilizzare sul tema della violenza e a diffondere l’importanza di una cultura fondata sulla parità di genere.



Strutturato a tutti gli effetti come un ufficio mobile di polizia, presso il camper sarà possibile anche ascoltare chi volesse segnalare una sua situazione personale e raccogliere anche eventuali esposti o denunce.



Saranno distribuiti i volantini della campagna, tradotti in altre 6 lingue (sloveno, serbo, croato, rumeno, portoghese, inglese) diffuse tra le etnie più presenti sul territorio, per poter raggiungere in modo efficace il maggior numero di donne. Saranno presenti anche il GOAP (Centro antiviolenza) e l’Associazione Interpares (per gli uomini maltrattanti).