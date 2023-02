Torna il Carnevale al Palmanova Village

Palmanova Village si tinge dei colori e dell’allegria del Carnevale in un evento dedicato a tutta la famiglia: appuntamento sabato 25 febbraio dalle 15 con il Carnevale “Fun is in the land”.

Si inizia con la sfilata per le vie dello shopping del Villaggio con le otto compagnie del Carnevale Muggesano (Bellezze Naturali, La Bora, Brivido, Bulli e Pupe, Lampo, Mandrioi, Ongia e Trottola) accompagnate dalle storiche bande carnevalesche Ongia/Bandongia nata nel 1953, e la Filarmonica di Santa Barbara/Lampo che partecipa dal 1975 alla sfilata muggesana ed è stata premiata numerose volte come miglior banda.

E poi, a seguire, il Gruppo Giovedì Grasso Grions di Grions al Torre con la collezione “Tutti a scuola”, la sfilata del Gruppo allegorico Iginio Valdermarin 1965 di Romans d’Isonzo, con la collezione “Cappuccetto Rosso”, il Gruppo Medievale Pracchiuso di Udine e, infine, il Gruppo allegorico Fasin Fieste di Colloredo Di Prato, con la collezione “Moulin Rouge”.

La parata è realizzata in sinergia con l’Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia, la Pro Loco di Tissano e Zenit Eventi. E per finire tutti in maschera nella piazza centrale del Villaggio per la festa con musica, dj set fino alle 18.

“Siamo felici di riportare al Villaggio lo storico Carneval de Muja, regalando ai nostri clienti un pomeriggio di allegria e divertimento adatto a tutta la famiglia – sottolinea la responsabile marketing Giada Marangone di Palmanova Village –; è un modo per rafforzare ulteriormente il nostro legame con il territorio e con l’esperienza turistica regionale e anche per valorizzare la tradizione folcloristica locale, capace di coinvolgere tutti, adulti e bambini".