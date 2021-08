Torna il grande caldo, ma avrà le ore contate

Afa e caldo contraddistingueranno il week end in corso. Un promontorio di alta pressione con aria calda a tutte le quote interesserà la regione fino a domenica sera, quando si avvicinerà un fronte freddo da nord-ovest. Il caldo, insomma, ha davvero le ore contate e dopo l'instabilità di luned, che rinfrescherà, tornerà il bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo Osmer Arpa Fvg.



Sabato 21 agosto

Oggi sul Friuli Venezia Giulia è previsto cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna con locale maggiore nuvolosità pomeridiana. Venti a regime di brezza. In pianura farà più caldo.



Domenica 22 agosto

Su pianura e costa cielo in prevalenza sereno e il caldo sarà più afoso; venti a regime di brezza. Sulla zona montana poco nuvoloso in giornata, da variabile a nuvoloso dal pomeriggio e saranno possibili locali rovesci o temporali, che nella notte potranno estendersi alle altre zone della regione.



Lunedì 23 agosto

Di notte e prima mattina probabili rovesci e temporali sparsi; entrerà Bora anche sostenuta sulla costa. In giornata graduale miglioramento ad iniziare da nord-ovest, con Bora moderata sulla costa. Farà più fresco.



Martedì 24 agosto

Su pianura e costa cielo poco nuvoloso, variabile sui monti dove non si esclude qualche locale e breve pioggia pomeridiana. Su costa e zone orientali soffierà Bora moderata.