Domenica 12 dicembre, dalle 10.30 alle 18.30, torna il mercato all’ aperto Barbacan Produce, evento giunto alla 32esima edizione. Da piazza Barbacan si susseguiranno 78 bancarelle fino ad arrivare alla scalinata di Santa Maria Maggiore.



Si potranno acquistare abbigliamento, gioielli contemporanei, editoria, ceramica, prodotti per il benessere e tanto altro…ma con un comune denominatore: l’artigianalità.



L’organizzazione seleziona accuratamente gli espositori, provenienti da Trieste, dal nord Italia e dalle vicine Slovenia e Croazia.

Sarà ospite il banchetto informativo del Trieste Film Festival-alpe Adria cinema, dove oltre ad avere tutte le informazioni sull’evento sarà possibile acquistare l’abbonamento in promozione natalizia.



L’associazione ADMO avrà uno spazio per informare e sensibilizzare le persone sulla possibilità di combattere le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo. Infine uno spazio sarà dedicato all’alimentazione vegana a cura Vegan Meetup Trieste. Tutti i locali ed attività della zona saranno aperti per l’occasione. Barbacan Produce è un evento coorganizzato con il Comune di Trieste.