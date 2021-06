Torna il mercato di Barbacan a Trieste

Dopo molto tempo, per i motivi che purtroppo tutti conosciamo, finalmente torna Barbacan Produce, il mercato di designer, artisti ed artigiani da tutta Italia e dai paesi vicini. La 28esima edizione che si svolgerà questa domenica 20 giugno fa ripartire il market alla grande con tantissime novità ma in tutta sicurezza!

Lungo le vie intorno a piazza Barbacan potrete trovare circa 60 banchi con accessori per la casa, stampe grafiche, abbigliamento, gioiello contemporaneo, ceramiche, prodotti naturali e tantissimi altri prodotti originali ma soprattutto artigianali! Perchè il focus di questa manifestazione è proprio l'auto produzione di ogni espositore ed il valore dell'artigianalità che crediamo oggi più che mai deve riapprioparsi della sua importanza.

Non mancheranno però molti appuntamenti collaterali ed il primo è un laboratorio dedicato ai più piccoli: Gaia e il suo riciclo creativo tornanano infatti a far creare con elementi di recupero per scoprire insieme ai bimbi come sono fatti i pesciolini e sbizzarrirsi nel ricrearli insieme. Il laboratorio durerà 25 minuti e si svolgerà in tre turni la mattina sotto l'Arco di Riccardo.Per maggiori info e prenotazioni: Gaiaeilre@gmail.com



Sempre sotto l'Arco di Riccardo alle ore 16 sarà presentato il libro "Strafanici per tuti i cantoni de Trieste" con una lettura dedicata anch'essa ai più piccoli. Le autrici Cristina Marsi e Dunja Jogan dialogheranno con la giornalista Emily Menguzzato.Tra i vari banchi degli espositori ci saranno le ragazze di Vegan Meetup Trieste. Una giovane iniziativa, e la prima, con lo scopo di promuovere l'alimentazione a base vegetale e lo stile di vita vegano, rendendolo più diffuso e accessibile a Trieste e dintorni. “Sempre tra i banchi la Magica Goga Mason aumenterà la realtà...come? Non vi sveliamo nulla...Passate a trovarci per immergervi in un mondo fantastico! Non vi resta che venire dalle 10.30 alle 18.30, muniti di mascherina e tenendo le distanze di un metro dagli altri per il bene vostro e del vostro vicino. Ringraziamo il Comune di Trieste che co.organizza la manifestazione assieme all'associazione Barbacan Produce”.