Torna il Punto Luce Estate, una proposta visionaria di scuola inclusiva e partecipata

Il 21 giugno comincia il Punto Luce Estate 2021: dieci settimane consecutive di attività educative gratuite destinate a ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni, co-progettate dall’Istituto Comprensivo I di Udine e Get Up APS che avranno luogo presso gli spazi della Scuola Media Statale G. B. Tiepolo, in via del Pioppo 55 a Udine.



“La scuola è chiamata a confrontarsi quotidianamente con la complessità sociale e culturale del contesto su cui interviene. Tale complessità si è amplificata a sua volta a causa della pandemia da Covid-19” sostiene Maria Elisabetta Giannuzzi, dirigente scolastica reggente del I Istituto Comprensivo. “In questo scenario la collaborazione fattiva con le altre realtà del territorio, con gli Enti locali e con il mondo dell’associazionismo è una risorsa chiave per mettere in campo interventi capaci di interpretare le esigenze educative e i bisogni formativi e sociali di tutte le componenti della popolazione scolastica, in modo inclusivo e democratico.”



Questa iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra docenti ed educatrici, con l’intervento di professionisti esterni esperti in svariati ambiti (artistico, culturale, sportivo…), grazie al contributo del Ministero dell’Istruzione, Comune di Udine, Save the Children, Crédit Agricole FriulAdria e Uniud Solidale.Da giugno a settembre, si susseguiranno diverse proposte educative: fotografia, teatro, scrittura creativa, danza aerea, rap, archeologia, competenze digitali, sono solo alcune delle attività, che saranno presentate anche all’incontro informativo di presentazione del progetto previsto per mercoledì 16 giugno alle ore 19.00 nel giardino della Scuola Media Tiepolo.La partecipazione alle attività è gratuita previa iscrizione attraverso il modulo reperibile su www.getupudine.it e sulle pagine social di Get Up APS.Sul sito è possibile visionare anche il calendario delle attività con la descrizione dettagliata delle stesse.