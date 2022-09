A Latisana torna il Settembre Latisanese, appuntamento fra i più attesi di fine dell’estate in Friuli Venezia Giulia e non solo, capace ogni anno di attirare migliaia di visitatori, giunto quest’anno alla 29° edizione. Fra i punti forti di questa rassegna molto amata dal pubblico c’è certamente il saper coniugare, in un contesto di assoluto pregio - qual è il centro storico di Latisana – musica, enogastronomia, cultura e spettacolo. Settembre Latisanese sarà quindi a Latisana da venerdì 16 a domenica 18 settembre, per una tre giorni ricca di appuntamenti dedicati a tutti, organizzati da Pro Latisana, in collaborazione con l’amministrazione cittadina.

Domenica 11 settembre si terrà invece l’anteprima dei festeggiamenti, con l’evento ciclistico “Latisana Pedala”. Info su www.comune.latisana.ud e www.turismofvg.it

Stella del Settembre Latisanese 2022 sarà il cantautore Samuele Bersani, in concerto in Piazza Indipendenza domenica 18 settembre alle 21.00. L’evento, organizzato in collaborazione con Zenit srl, è a ingresso gratuito. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Teatro Odeon. Il 2022 ha visto il ritorno live di Samuele Bersani con “Cinema Samuele Tour”, ciclo di concerti che segue la pubblicazione dell’omonimo album, vincitore della Targa Tenco 2021. Sul palco di Latisana Bersani, cantautore fra i più apprezzati da pubblico e critica, interpreterà tutti i suoi successi, canzoni diventate pezzi importanti della musica cantautoriale italiana degli ultimi trent’anni come le meravigliose “Giudizi universali”, “Chicco e Spillo”, “Freak”, “Coccodrilli” e molte altre ancora.

Ma il programma musicale della manifestazione partirà già venerdì 16 settembre, alle 21, sempre sul palco di Piazza Indipendenza, con il concerto degli Exes 2k22, mentre sabato alle 21.30 in Piazza Caduti della Julia sarà la volta degli Absolute 5.

Il via ufficiale ai festeggiamenti è in programma venerdì 16 alle 19, con la cerimonia di inaugurazione in Piazza Indipendenza, alla presenza delle autorità. Tanti saranno gli eventi culturali in programma; sempre venerdì, alle 19.30 alla galleria d’arte “La Cantina”, ecco la presentazione del romanzo di Giuseppe Sciuto “Il fragore delle onde”.

Sabato 17, alle 10.30 al Centro Polifunzionale, la presentazione di “Incantesemâs”, a cura di Fondazione Progetto Autismo, conduce il giornalista Mauro Mazza. Alle 17 all’oratorio Gaspari inaugurazione della mostra fotografica “Arte & Portraits”, a cura di Bruno Lus. Sempre sabato, alle 21 in Piazza Indipendenza, si terrà lo spettacolo folkloristico con il gruppo Cantalicunti, concerto di pizzica con ospite speciale Consuelo Alfieri, fresca protagonista della Notte della Taranta. A chiusura di giornata, alle 23, lo “Spettacolo Piromusicale”, spettacolo pirotecnico visibile dalla passeggiata lungo l’argine del Tagliamento.

Per tutta la tre giorni saranno tante le attività promosse dalla Scuola Comunale di Musica di Latisana (www.scdmlatisana.it/), presente con lo stand informativo di Via Rocca e domenica al Centro Polifunzionale con le lezioni aperte e i laboratori musicali per bambini (0-6 anni). I giochi e le attività per i più piccoli e per gli amici a quattro zampe e i tornei sportivi di calcetto completeranno il ricco calendario della tre giorni.

Da venerdì a domenica le vie del centro storico di Latisana saranno popolate da stand enogastronomici, prodotti dell’artigianato locale, mercatini e bancarelle di hobbysti e artigiani, il mercato di prodotti gastronomici del Friuli Venezia Giulia e di altre regioni italiane e molto altro ancora. Info e programma completo su www.prolatisana.it