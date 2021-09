Torna il tradizionale pellegrinaggio diocesano a Castelmonte

Si rinnova mercoledì 8 settembre l'ormai tradizionale pellegrinaggio diocesano a Castelmonte, con la salita a piedi da Carraria (Cividale) e la Messa presieduta dall'Arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato.



Il ritrovo dei pellegrini è fissato, come di consueto, alle 14.30 a Carraria di Cividale, nei pressi della chiesa di San Rocco, ai piedi della salita di Castelmonte. Le vigenti normative anti-Covid raccomandano l’uso delle mascherine durante la processione del pellegrinaggio. Alle 17, nel piazzale del Santuario, mons. Andrea Bruno Mazzocato presiederà l’Eucaristia, al termine della quale il canto del Magnificat accompagnerà la preghiera di affidamento della Chiesa di Udine alla Vergine di Castelmonte.



Una nuova Lettera pastorale

Quella del pellegrinaggio a Castelmonte – tradizione che si ripete dal 1976 – sarà anche l’occasione per mons. Mazzocato di consegnare ai fedeli la nuova lettera pastorale, intitolata "Prendi il largo e gettate le vostre reti", scritta per l’apertura di un anno pastorale in cui la Chiesa udinese è invitata a percorrere con ancor più decisione e senza indugi le strade della collaborazione tra comunità in vista della missione.



Il pellegrinaggio a Castelmonte sarà raccontato in diretta su Radio Spazio. Per seguire la celebrazione ci si può sintonizzare sulle frequenze dell’emittente diocesana dalle 16.30 (anche in streaming su www.radiospazio103.it). La cronaca del pellegrinaggio sarà curata da Luca Piana con interventi di don Daniele Antonello.