Torna l'appuntamento con il mercato Barbacan Produce

Tornano ad animarsi piazza Barbacan e dintorni in questa prima domenica settembrina.

Il mercato Barbacan Produce, edizione numero 30, porterà più di cinquanta espositori nella zona.



Selezionati con cura, designers, artigiani, artisti provenienti dall’Italia, Croazia, Slovenia ed Ungheria, proporranno articoli di abbigliamento, gioiello contemporaneo, stampe, prodotti per la cura del corpo e tanto altro ancora...



Diverse le attività durante la giornata dedicate ai più piccoli.

L’artista Eeva Kukkonen terrà un laboratorio di ricamo per bambini dai 6 ai 14 anni (per informazioni ed iscrizione scrivere a eeva_kukkonen@hotmail.com).



Lisa Luchita, fondatrice di Nature Study, la prima Outdoor English School in fvg, proporrà un laboratorio gratuito in lingua inglese durante il quale i bambini capiranno come è fatta una mela e perché è importante (per informazioni ed iscrizioni chiamare 347 8947324).



Alle ore 12.30 sotto l’Arco di Riccardo la presentazione del libro “Laila impara El Triestin” scritto e disegnato da Nicole Vascotto, edito da White Cocal Press, i più piccoli potranno divertirsi con le parole in dialetto e scopriranno assieme quanti sanno “cossa xè El bunigolo, El stramazo.....”.



Infine, vicino alla basilica di San Silvestro, il fotografo Daniele Sandri dell’associazione Zero Pixel, immortalerà chi lo desidera con una tecnica tutta...analogica!

Appuntamento domenica 5 settembre, dalle 10.30 alle 19.30. Barbacan Produce è un evento organizzato dall’associazione Barbacan Produce e il Comune di Trieste.