La notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre torna l'ora solare. Lancette indietro di un'ora, come stabilito da una direttiva del Parlamento europeo, così potremmo recuperare i 60 minuti di sonno persi a marzo scorso con l'inizio dell'ora legale.



L'ora solare, di fatto il vero ingresso nell'inverno, restera' in vigore fino a domenica 29 marzo 2020, cinque mesi in cui le lancette dell'orologio segneranno l'ora naturale, anche se il ritorno al tempo solare porta con se' la stagione delle basse temperature e delle giornate piu' corte.

Potrebbe essere una delle ultime volte che si affettua il cambio orario, però. La commissione europea, infatti, si è espressa a favore del cambio dell'ora, stabilendo che a decidere dovranno essere gli Stati membri. L'Italia, quindi, avrà tempo fino ad aprile del 2020 per prendere una posizione.

Storia

Bisogna risalire al Settecento per trovare l'origine dell'ora legale. Il primo a teorizzarla fu Benjamin Franklin, che individuo' nell'adozione per convenzione di un'orario diverso che 'inseguisse' il sole, e quindi la luce, un modo per ottenere risparmi energetici. L'idea non ebbe pero' grande seguito anche perche', all'epoca, i risparmi sarebbero stati relativamente bassi. Oltre un secolo dopo (nel 1907), la teoria venne ripresa dal britannico William Willet, e questa volta trovo' seguaci: nel 1916 la Camera dei Comuni diede il via libera al British Summer Time, che implicava lo spostamento delle lancette un'ora in avanti durante l'estate. Molti Paesi imitarono la Gran Bretagna, soprattutto in tempo di guerra, quando il risparmio energetico era una vera priorita'.



Anche in Italia l'ora legale scatto' per la prima volta nel 1916, dal 3 giugno al 30 settembre. Negli anni successivi, e fino al 1920, l'inizio fu anticipato a marzo. Sospesa nel 1920, torno' in auge nel 1940 e negli anni del periodo bellico, e vi rimase fino al 1948, anno in cui venne nuovamente abolita. L'adozione definitiva risale al 1966, in concomitanza con la crisi energetica. Per i primi tredici anni venne stabilito che l'ora legale dovesse rimanere in vigore da fine maggio a fine settembre. Dal 1981 al 1995, invece, si stabili' di estenderla dall'ultima domenica di marzo all'ultima di settembre. Il regime attuale e' entrato in vigore nel 1996 quando fu prolungata fino all'ultima di ottobre. Sono ormai quasi tutti i paesi industrializzati che, proprio in ragione dei possibili risparmi, hanno adottato l'ora legale, secondo un criterio di fissazione delle date di inizio e fine il piu' possibile coincidenti, soprattutto per non complicare la rete di interconnessioni e gli orari dei collegamenti aerei.