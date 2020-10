Torna l'ora solare: lancette indietro di un'ora

La notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020torna l'ora solare. Lancette indietro di un'ora, come stabilito da una direttiva del Parlamento europeo, così potremmo recuperare i 60 minuti di sonno persi a marzo scorso con l'inizio dell'ora legale. Si dormirà un'ora in più, a conti fatti!

L'ora solare, di fatto il vero ingresso nell'inverno, potrebbe rimanere in vigore per cinque mesi, lasciando che le lancette dell'orologio segnino l'ora naturale, anche se il ritorno al tempo solare porta con sè la stagione delle basse temperature e delle giornate piu' corte.

Potrebbe, però, essere davvero l'ultima volta che si effettua il cambio orario, perchè entro aprile si saprà quale decisione è stata presa dagli Stati membri dell'Unione Europea, chiamati a esprimersi in proposito. Molte le incertezze: la misura potrebbe essere impattante a livello economico per alcuni Paesi, per cui ogni decisione al momento è rimandata al prossimo anno.