Torna la campagna di prevenzione Questo non è amore

Grazie alla sensibilità della direzione del Centro Commerciale Le Torri d’Europa, venerdì 17 dicembre, dalle 10 alle 18, ritorna la campagna di prevenzione della Polizia di Stato Questo non è amore, diventata progettualità permanente dal novembre 2017.

Il camper istituzionale sosterrà all’esterno de Le Torri in via Svevo, mentre all’interno del Centro, all’uscita del supermercato, sarà collocato un punto informativo. Oltre agli agenti della Questura, saranno presenti e gli operatori dell’ospedale infantile Burlo Garofolo, del Centro antiviolenza Goap e dell’Associazione Interpares per gli uomini maltrattanti.

Il 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro e donne”, il camper aveva fatto tappa in campo San Giacomo, luogo individuato per avvicinare le donne e sensibilizzarle a riconoscere e denunciare le varie forme di violenza (fisica, psicologica ed economica).

La Questura di Trieste conferma la sua costante e massima disponibilità a costituire un punto di ascolto, informativo e di riferimento in particolare per le donne, vittime di un fenomeno odioso e purtroppo diffuso anche nella nostra comunità.

A tal proposito saranno distribuite alla cittadinanza e ai clienti de Le Torri d’Europa specifiche brochure e locandine sull’argomento, attesa l’importanza della condivisione di informazioni per rafforzare il concetto di sicurezza partecipata. Il tutto perché la lettura e l’epilogo di ogni singola storia riportata possa rappresentare per le vittime di violenza di genere lo stimolo a chiedere aiuto e denunciare.