Torna la Festa di maturità, i consigli delle forze dell’ordine

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, tornano, anche in Friuli, le Feste di maturità. Venerdì 27 maggio, più di duemila studenti dell’ex provincia di Udine saluteranno la fine del percorso scolastico con cene e poi balli in discoteca. Anche quest’anno, i ragazzi partiranno a bordo di decine di pullman dal capoluogo e dai comuni di Cividale del Friuli, Gemona e Tolmezzo, evitando di mettersi alla guida.

Gli agenti della Polizia di Stato assieme ai Carabinieri e agli agenti della Polizia Locale vigileranno affinché non si verifichino criticità, per garantire che i tanto attesi festeggiamenti avvengano in completa sicurezza e nel rispetto delle norme.

Per farlo, sono previste alcune regole:

- divieto assoluto di accesso a bordo dei pullman con alcolici e bottiglie di qualsiasi genere;

- obbligo d’indossare la mascherina Ffp2 per l’accesso ai mezzi di trasporto; obbligo che vige anche durante gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in locali di intrattenimento;

- l’accesso all’interno delle discoteche sarà inderogabilmente vietato a chiunque si presenti alterato da sostanze alcoliche o di altro tipo o si renda responsabile di comportamenti molesti.

Restano naturalmente invariati i divieti, imposti dalla legge, di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a persone in stato di manifesta ubriachezza.