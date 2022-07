Torna la Serata di Solidarietà del Lions Club Lignano

Il Lions Club di Lignano organizza, con il sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro e il patrocinio dei comuni di Latisana e Ronchis, il tradizionale e apprezzato spettacolo estivo, in programma giovedì 21 luglio alle 20.45 all’Arena Alpe Adria, in viale Europa 26.

Sarà una serata ricca di buona musica e allietata da esilarante comicità. Saliranno sul palco, presentati da Dagmar Trevisan, il noto chitarrista Denis Biason, l’ottimo complesso musicale New Revival, la simpatica cabarettista Caterina Tomasulo in arte Catine e, con il suo magico sassofono, il maestro Gianni Favro conosciuto come Gianni Sax che accompagnerà l’esibizione di due ballerini di tango.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito con offerta libera destinata a sostenere progetti di solidarietà in soccorso di persone e famiglie bisognose del territorio. Una parte delle offerte raccolte sarà destinata anche alla parrocchia di Lignano per il restauro del Crocifisso della chiesa di Lignano Pineta gravemente danneggiato da un recente, deprecabile atto vandalico.