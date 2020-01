Tornano 'I lunedì del baskin'

Giungono al terzo appuntamento le conferenze del ciclo “ I lunedì del baskin”, organizzato dalla Zio Pino Baskin Udine co-finanziate dalla Fondazione Friuli

Il prossimo incontro si svolgerà lunedì 27 gennaio presso l’Auditorium

“Bearzi” di Udine con inizio alle ore 20.30 e avrà come tema “L’etica nello sport, una grandeopportunità formativa”.

Relatore della serata sarà il prof. Luca Grion, professore associato di filosofia morale all’Università di Udine, il cui attuale maggiore centro di interesse nella sua attività è appunto l’approfondimento dell’etica dello sport.

Recentemente ha pubblicato il saggio «La filosofia del running, spiegata a

passo di corsa» (Mimesis, 2019), una riflessione dove la corsa, e più ampiamente lo sport, diviene anche occasione per parlare d’altro: di amicizia, inclusione, solidarietà educazione e valori, tutti concetti che vanno di pari passo anche con il mondo del baskin.

Luca Grion, accanto alle attività di ricerca e di insegnamento, è impegnato in numerose iniziative di collegamento tra ricerca accademica e cultura diffusa, nonché nella promozione di percorsi formativi. Attualmente è anche presidente dell’Istituto Jacques Maritain di Trieste e direttore della Scuola di Politica ed Etica Sociale – SPES – promossa dall'Arcidiocesi di Udine.

Un appuntamento da non perdere, fissato a ridosso della prima giornata ufficiale del primo campionato regionale di baskin di sabato 25 gennaio a partire dalle ore 15 nella Palestra Don Bosco sempre al Bearzi.