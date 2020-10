Tornerà 'alla luce' il relitto della nave mercantile romana di Grado

Mercoledì 28 ottobre, alle 10, si terrà una tavola rotonda in streaming di presentazione di UnderwaterMuse, progetto che punta a valorizzare e rendere accessibile il patrimonio archeologico subacqueo del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della Puglia e della Croazia. Uno straordinario patrimonio sommerso che altrimenti rimarrebbe invisibile o riservato a pochi e che invece, grazie a UnderwaterMuse, sarà disponibile attraverso la creazione di parchi archeologici subacquei e l’uso narrativo e comunicativo della realtà virtuale. Un obiettivo che inevitabilmente incrementerà, nelle zone coinvolte nel progetto, il turismo culturale e non solo.



Finanziato dal Programma Interreg V-A Italia – Croazia 2014-2020, il progetto è guidato da Erpac FVG - Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia e vede come partner l’Università Ca’ Foscari di Venezia, la Regione Puglia, il Public Institution for Coordination and Development of Split - Dalmatia County RERA S.D. e il Comune di Kastela (Croazia).



Per quanto riguarda la nostra regione, nei prossimi mesiL’intervento sarà diretto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e verrà svolto in convenzione con Erpac FVG, con il contributo della professoressae la collaborazione scientifica dell’Università Ca’ Foscari, dell’Università del Salento e dell’Università di Udine., attraverso la temporanea rimozione delle stesse, e la; verranno inoltre effettuati saggi di scavo per verificare la consistenza del giacimento e la presenza di resti lignei dello scafo.Ma ci sarà anche il coinvolgimento dei soggetti locali interessati e, per poi arrivare a creare un. Si creerà inoltre un, attraverso immagini, animazioni, informazioni vocali e testuali.La tavola rotonda sarà coordinata dal giornalistae sarà possibile accedervi iscrivendosi al link: