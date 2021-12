Tornerà a battere l'orologio della Torre di Porcia

Dalle mappe del catasto Napoleonico del 1802, possiamo vedere che Porcia era in origine una città completamente murata, con due porte d’ingresso, una a sud nei pressi del Mulino sul Rio Bujon, e l’altra, ancora esistente, a nord, nei pressi della Torre dell’Orologio.

Originariamente un ponte levatoio divideva il centro storico dall’area esterna, con guardie che sorvegliavano gli ingressi e l’orologio che scandiva lo scorrere del tempo con il suono di una campana, in un borgo murato che ancora oggi mantiene il suo carattere originario e offre la possibilità di vedere i resti delle fortificazioni rimanenti.

“Per questo la Torre portaia d’ingresso a nord del centro storico di Porcia è un vero e proprio monumento simbolico e identificativo della città, al quale noi teniamo molto e che vogliamo rivalutare con le opere necessarie, fino a poterlo rendere visitabile per i cittadini che potranno ammirare questa architettura difensiva medioevale e apprezzare tutto il contesto”, spiega il Sindaco Marco Sartini.

“Dopo che a inizio del 2020 abbiamo sostituito i vecchi fari che illuminavano la Torre, unico edificio medioevale di proprietà del Comune, con nuovi fari architettonici a led in grado di diminuire l’inquinamento luminoso, ridurre i consumi di energia, ma ancor di più valorizzare l’architettura storica come merita e con la possibilità di colorare l’edificio nelle occasioni di festa o per giornate particolari. Nonostante un periodo difficilissimo per ogni Amministrazione pubblica, che deve gestire lo straordinario della pandemia, oltre all’ordinario lavoro sul programma, vogliamo adesso proseguire in questo percorso di miglioramento continuo iniziato nel 2019”, prosegue il sindaco.

“Abbiamo incaricato una ditta del settore specializzata, per rimettere in funzione l’orologio della Torre con l’utilizzo di un nuovo meccanismo di tipo elettronico dalle dimensioni molto compatte, al posto di quello meccanico originario che era stato poi elettrificato all’inizio degli anni ’80 da un bravissimo e geniale artigiano di Porcia che è Vitto Da Pieve, ma che aveva bisogno di una costante manutenzione oltre che di una verifica quasi giornaliera di funzionamento che richiedeva la disponibilità continua di una persona e che dava anche problemi ai residenti per i rumori meccanici degli ingranaggi che si trasmettevano attraverso le mura e i solai contigui con gli edifici limitrofi”.

“Il nuovo motore dell’orologio, essendo elettronico, non avrà questo tipo di problemi sulla trasmissione dei suoni per via solida e non avrà bisogno di costanti verifiche di funzionamento, mentre la campana segnerà lo scorrere del tempo solo dalle 8 alle 20, con un’interruzione dalle 13 alle 14. Il meccanismo originale sarà pulito, restaurato e rimarrà sul posto per le visite guidate che in futuro vogliamo aprire ai cittadini che potranno apprendere la storia del borgo murato e dell’orologio della Torre”.

“Sui possibili rumori ho sentito personalmente alcuni residenti e li ho avvertiti che entro fine anno la Torre riprenderà a segnare le ore con il rintocco della campana in orari diurni. A proposito di tempo, dopo quarant’anni, rimettere in funzione l’orologio della Torre medioevale, far rintoccare la piccola campana che segnava anticamente i momenti della giornata della comunità, ha per noi un grande valore simbolico e di attenzione alla valorizzazione del centro storico di Porcia che vale più di mille parole e di progetti troppo spesso esibiti e mai realizzati”, conclude Sartini.