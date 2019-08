Torre, nuovo parcheggio per la Palestra di via Peruzza

Su proposta dell’assessore allo sport e ai lavori pubblici del Comune di Pordenone Walter De Bortoli, la Giunta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per realizzare il parcheggio esterno della palestra di via Peruzza, a Torre. Ciò permetterà di dare avvio ai lavori in autunno per finirli nei primi mesi del 2020.

Attualmente le auto parcheggiano in uno spiazzo sterrato con buche che creano problemi specie con la pioggia. Il progetto prevede la sistemazione dell’area con una nuova pavimentazione. In dettaglio, verrà creato un corridoio ciclopedonale centrale, con aiuole e parcheggi da un lato e dell’altro. I posti disponibili per auto e pulmini saranno 63, di cui 3 riservati ai disabili e 6 ai transfert di squadre e associazioni sportive. Previsto anche uno spazio destinato all’ambulanza. Nell’area sarà piantato qualche albero, installate panchine e la predisposizione per la nuova illuminazione a led. L’investimento complessivo sarà di 300 mila euro.

"E’ un intervento che il mondo sportivo, e in particolare il centro di via Peruzza, aspettavano da moltissimi anni. Di fatto la struttura senza un parcheggio esterno è rimasta incompiuta. Questa è una risposta importante per un impianto sportivo il cui utilizzo è in crescita costante". I lavori riguarderanno anche la raccolta delle acque per le fognature e per evitare che non si formino più pozzanghere. L’accesso alla palestra e la possibilità di parcheggiare verranno sempre garantiti durante i lavori.

"Stiamo anche pensando – comunica de Bortoli - di utilizzare l’ampia area che collega la palestra all’adiacente istituto flora installandovi una piastra sportiva polivalente, naturalmente in accordo con la scuola. Per ora stiamo muovendo i primi passi in questa direzione".