Torviscosa ricostruita su Minecraft

Ricostruire Torviscosa su Minecraft, uno dei videogiochi più famosi e utilizzati al mondo: l’idea è partita da Antonio, un giovanissimo cittadino di Torviscosa che da anni si dedica a questo lavoro con risultati sorprendenti.

Ora la sua proposta è diventata un progetto della Pro Torviscosa, finanziato dalla Regione e dal Comitato Unpli regionale e condiviso dall’Isis Bassa Friulana, l’istituto scolastico frequentato da Antonio, con cui la Pro Loco ha stipulato un’apposita convenzione.

Sarà compito della scuola sviluppare e completare il lavoro di Antonio, coinvolgendo nell’attività anche altri studenti coordinati da alcuni docenti. La Pro Loco garantirà, invece, un supporto storico-scientifico, organizzando alcuni incontri formativi per gli studenti sui temi che riguardano la particolare architettura di Torviscosa e fornendo ai ragazzi fotografie e mappe utili per la costruzione delle parti ancora mancanti, tra cui lo stabilimento della ex Snia Viscosa, esempio di archeologia industriale tra i più significativi in Italia.

Si tratta di un progetto innovativo, poiché intreccia elementi che spesso vengono considerati separatamente, se non addirittura in contraddizione: il digitale e le sue possibilità, l’educazione, la narrazione, il territorio affiancato alla dimensione globale del web. Il suo obiettivo è quello di far conoscere, in particolare al pubblico più giovane, il patrimonio urbanistico e architettonico di Torviscosa, notevole nei settori storico-culturale, sociale, di archeologia industriale.

Torviscosa è, infatti, una cittadina di origine industriale edificata a partire dagli anni Trenta del Novecento dalla Snia Viscosa. Dall’azienda che l’ha costruita, Torviscosa prende non soltanto il nome, ma anche l’organizzazione urbanistica che, nella divisione degli spazi in aree funzionali e delle abitazioni in base alla categoria professionale del capofamiglia, ripropone le regole esistenti all’epoca all’interno della fabbrica.

Inoltre, Torviscosa è concepita nel periodo fascista ed è quindi anche una “città di fondazione” caratterizzata dalle architetture di regime e con una piazza che ricorda quelle metafisiche di De Chirico. Proprio per questo, è una delle località incluse nella Rotta culturale europea Atrium, che riunisce paesi e città con architetture realizzate dai regimi totalitari del Novecento e ora quindi “dissonanti” rispetto ai valori condivisi dalle odierne democrazie europee.

La sinergia tra Pro Torviscosa e Isis della Bassa Friulana unisce diverse competenze che si integrano vicendevolmente. Studenti e docenti dell’istituto scolastico di Cervignano conoscono già il videogioco Minecraft, che hanno utilizzato due anni fa per una originale rappresentazione della Divina Commedia e l’anno scorso per partecipare al concorso internazionale Microsoft Minecraft Education classificandosi al secondo posto. La Pro Torviscosa, invece, è da anni impegnata per la divulgazione storica e la promozione turistica della località e può contare su specifiche competenze dei propri soci e collaboratori nei settori della storia locale, dell’architettura, della comunicazione.