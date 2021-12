Totem di infomobilità di Tpl Fvg al Park San Giusto a Trieste

Venerdì 10 dicembre alle ore 10:30 presso il Park San Giusto a Trieste in via del Teatro Romano (locale casse automatiche) sarà inaugurato il primo totem multimediale di infomobilità di Tpl Fvg, che consentirà alla clientela del parcheggio di consultare in tempo reale gli orari, gli avvisi e lo stato del servizio di trasporto pubblico locale.



Insieme con il presidente di Trieste Trasporti Wanda Ternau e con l’amministratore delegato di Trieste Trasporti e Tpl Fvg Aniello Semplice, parteciperanno all’inaugurazione il sindaco Roberto Dipiazza e i rappresentanti del Park San Giusto.