Tra i colori e i profumi della montagna all'alba

L'Associazione Pro Loco Pro Val Resia e l'Ecomuseo Val Resia propongono, per domenica 30 agosto 2020, l'evento "Dalla notte all'alba..." per vivere e assaporare i colori e i profumi della montagna delle prime ore del mattino.



Programma

Alle 6.30, ritrovo nell'area antistante il Museo dell'Arrotino a Stolvizza di Resia: concerto-spettacolo a cura dell'Associazione Culturale "Parcè NO?"

A seguire colazione presso il locale "Ta stara butea". Alle ore 9.00: escursione con la guida Andrea Sittaro.



I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione all'Ufficio IAT di Resia chiamando lo 0433 53534 o inviando una mail a: proloco.provalresia@gmail.com