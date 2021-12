Tra i pastori e i re, gli eventi di dicembre in Cattedrale a Udine

Domenica 19 dicembre nella cattedrale di Udine alle 17.00 si esibirà l’attesissima Orchestra a Plettro "Città di Codroipo" APS, diretta dal Maestro Sebastiano Zanetti. Una coniugazione tra musica, letteratura e strumenti a plettro in Friuli. Durante il concerto, dedicato al tema della Natività, saranno eseguiti brani di repertorio classico intervallati dalla lettura di testi in lingua friulana tra i cui autori figurano Padre Maria Turoldo, Pieluigi Cappello.



Si tratta del secondo appuntamento musicale della manifestazione Tra i pastori e i re organizzata dal Museo del Duomo con il contributo del Comune di Udine, intesa a valorizzare le opere d’arte con i temi della natività e dell’Epifania, con specifiche visite guidate a cui è ancora possibile partecipare nelle giornate del 17, 23 e 26 dicembre, 2, 7 e 9 gennaio alle 17.30 prenotando a: museo@cattedraleudine.it.



Il 23 Dicembre alle 20.30, concerto di Natale dei Pueri cantores del Duomo di Udine.

Per tutti gli eventi Green pass obbligatorio.



Nel corso delle festività natalizie il Museo del Duomo e la Chiesa della B.V. della Purità saranno chiusi al pubblico per le visite nei seguenti giorni: 24, 25, 31 dicembre, 1, 6 gennaio.