Traffico live: Autovie Venete ed Emergenza24 insieme per la viabilità

Collaborazione “virtuale”, ma molto efficace, quella fra Emergenza24 e Autovie Venete. La Concessionaria comunica le notizie di eventi impattanti per la viabilità (incidenti, code, chiusure autostradali, lavori in corso) su Twitter (@AutoviePress) e l’account di Emergenza24 (@Emergenza24) – che conta circa 40 mila follower - rilancia le news in tempo reale. Si ottiene così una diffusione capillare e rapida dei messaggi raggiungendo l’obiettivo comune: allertare il maggior numero di utenti possibile. La sinergia fra le due realtà, nata nei canali social, si è ormai consolidata nel tempo. Emergenza24 è un’organizzazione indipendente, fondata da Maurizio Galluzzo, founder nonché direttore del Comitato Scientifico di Emergenza24.



“Mancava una struttura scientificamente organizzata sulla comunicazione di emergenza – afferma Galluzzo – così nel 2012 abbiamo fondato questa realtà”.



“Emergenza24 è nata sulla base di esperienze pluriennali nei diversi campi di professionisti delle emergenze, della Protezione Civile e della comunicazione” – specifica il founder. Particolarmente attiva su Twitter, ma presente anche su altri canali social (Facebook, Instagram e Telegram)(terremoti, incendi, epidemie, incidenti e così via) nazionali e internazionali e approfondisce le tematiche in un sito sempre aggiornato (). Nel sito vengono quindi pubblicati studi sugli eventi in corso come il Covid-19 e informazioni su molti argomenti (terremoti, inondazioni e altro). Il team di Emergenza24 è in perenne crescita ed è affiancato da un Comitato Scientifico. Ogni anno decine di migliaia di persone collaborano infatti a diverso titolo con questa realtà. Medici, infermieri, tecnici del Soccorso Alpino, volontari della Protezione Civile, Disaster Manager. E ancora, comunicatori, giornalisti, geologi, chimici, agronomi, ingegneri che danno un contributo approfondendo le tematiche di loro competenza. Emergenza24 è inoltre in contatto con diverse realtà che gestiscono crisi ed emergenze. Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Polizia locale, 118. “– spiega Galluzzo – perché è immediato e conciso per sua natura. Inoltre è frequentato dal nostro target di riferimento ovvero giornalisti e organizzazioni di soccorso ed emergenza.”Da Emergenza24, che è il loro account principale, si sono sviluppati altri progetti.per diffondere le informazioni internazionali,dedicato invece ai professionisti delle emergenze e. Quest’ultimo pubblica le news con la lingua dei segni per una comunicazione inclusiva. Un altro “servizio” che sta riscontrando molto successo è. Grazie ai numeri e alle informazioni messe a disposizione le persone segnalano la. Nel periodo giugno - agosto di quest’anno sono arrivate circa 3 mila segnalazioni.