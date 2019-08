Traslocare diventa spesso l’unica soluzione

Non si contano sulle dita di una mano le storie di liti condominiali tanto sono frequenti. E nemmeno le storie finite in tribunale, perché la mediazione non è servita a portare un lieto fine. In alcuni casi l’unica soluzione è quella di cambiare casa, vendere l’appartamento e trasferirsi, rimettendoci anche cifre sostanziose.

E’ questo il caso di un goriziano, che ha contattato il settimanale ‘il Friuli’ in cerca di un aiuto e soprattutto per far conoscere la sua storia, che è quella di tanti residenti in condominio.

Per garantire la privacy, i nomi sono di fantasia. “Nel 2004, subito dopo la laurea e coi primi guadagni - racconta Claudio - avevo acquistato un piccolo appartamento in zona Monfalcone. Andava tutto bene, ma a un certo punto i miei vicini, una coppia sulla sessantina, mi hanno preso di mira e hanno cominciato a rendermi la vita impossibile. All’inizio si limitavano a parcheggiare l’auto nel posto a me assegnato, poi impedivano la servitù di passaggio, quindi facevano rumori molesti a tutte le ore del giorno e della notte. Alla fine mi hanno chiuso dentro casa, servendosi di una spranga, per bloccare la porta. Ovviamente, mi sono rivolto alle forze dell’ordine che hanno capito la situazione e mi hanno invitato a sporgere denuncia. Dopo una breve pausa, però, gli atteggiamenti aggressivi sono ricominciati. E a me non è rimasto altro che vendere l’abitazione, perdendo la metà del suo valore, e trasferirmi altrove”.

Di seguito raccontiamo altre storie di liti condominiali finite più o meno bene.



Un’altra brutta storia finita con un trasloco è quella di una coppia di medici udinesi che avevano comprato un appartamento in centro città. “Tutto bene - raccontano Antonio e Maria -, finché sono arrivati i nuovi vicini, genitori di due ragazzini in età scolare. Si sa, i bambini fanno rumore: corrono, giocano e urlano, soprattutto quando tornano a casa da scuola e si devono sfogare. Peccato che il pomeriggio fosse il momento in cui i due medici, dopo il turno notturno, volevano finalmente riposare. Impossibile con due piccole ‘pesti’ al piano di sopra. Le lamentele sono state inutili. Non si poteva di certo impedire ai bambini di giocare, per giunta il pomeriggio”. Ai medici non è restato altro che fare i bagagli e gli scatoloni.



Non sono stati i rumori, ma i cattivi odori, a costringere una donna a lasciare il suo appartamento nel Friuli occidentale. “Inizialmente - racconta Giulia-, al piano terra del palazzo c’era un’assicurazione. Via vai di persone, ma nessuno problema. Dopo qualche anno, però, al posto dell’ufficio ha aperto un ristorante. I profumi, per così dire, di cibo a tutte le ore erano diventati insopportabili. Non potevo più aprire le finestre, per non essere invasa dall’odore di fritture e ragù”.

Denunciato il caso alle forze dell’ordine, non c’è stato nessun appiglio per far chiudere il locale. Giulia, esasperata, è stata costretta a cambiare casa.



La gestione delle parti comuniè un’altra questione spinosa. In un condominio alle porte di Udine il vano cantinato è comune. Essendo molto ampio, un condomino si è appropriato di uno spazio, per mettere i suoi attrezzi, i giochi del figlio, secchi e vasi vari. “In pratica dice Massimo -, si è ‘inventato’ una seconda cantina. A un altro vicino particolarmente pignolo la faccenda non è andata giù e, dopo lunghe e snervanti assemblee condominiali, ha fatto in modo che il tutto fosse portato via. Adesso lo spazio comune è occupato da porta bici a uso, questa volta sì, davvero comune”.



Il giardino condominiale nonsempre può essere trasformato in parco giochi per i figli degli inquilini. Per molti anni in un palazzo udinese con ampio giardino sul davanti e altrettanto grande spazio sul retro i bambini sono stati costretti da un condomino particolarmente ‘acido’ a giocare soltanto sul retro, a non usare palloni e a non correre in bicicletta. “Cresciuti i bambini e diventati genitori - racconta Elena-, hanno cominciato a portare i figli dai nonni, che più generosi, non soltanto fanno fare ai nipoti quello che vogliono, ma hanno comprato altalene e scivoli, trasformando il giardino sul davanti in un vero parco giochi. E il vecchietto sempre più inacidito questa volta si è dovuto rassegnare”.



A volte, però, il buon senso prevale e mette a tacere in partenza ogni disaccordo. Maurizia, abituata a portare gli zoccoli in casa, una volta trasferitasi in un altro appartamento non voleva rinunciare alla sua abitudine. “La nuova vicina del piano di sotto, però - ricorda la signore-, non poteva sopportare il rumore e così, confessato il fastidio, non mi è restato altro che convertirmi alle pantofole. Nessun litigio, anzi è nata una bella amicizia.