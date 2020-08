Trasporti, FridaysForFuture chiede una svolta ecologica

E' stato giudicato positivamente il tavolo tecnico "Trasporto pubblico e ciclabilità" svoltosi ieri, lunedì 24 agosto, in Regione. I FridaysForFuture FVG evidenziano gli impegni che la Regione sta portando avanti, "progetti che profumano di green new deal e non si può negare che ci sia una sensibilità riguardo a tali tematiche tuttavia, reputiamo ancora troppo debole l'approccio che viene portato avanti - sostengono i FridaysForFuture -, legato ad un modello ormai superato in cui si ha una visione dell'economia basata su profitti immediati e non nel medio-lungo termine".

"Giochi politici e di parole non mitigano le conseguenze della crisi climatica e della biodiversità - continua la nota -. Abbiamo bisogno di scelte più coraggiose e finanziamenti più consistenti per invertire la rotta e rispettare gli accordi di Parigi della COP21. Auspichiamo che al prossimo tavolo tecnico, previsto per dicembre, sia stata inserita nella legge di bilancio 2021 la richiesta di stanziare un cospicuo fondo sia per la realizzazione dei biciplan, presentati il 28 febbraio 2020 dai comuni del Friuli Venezia Giulia, sia per l'efficientamento del servizio di trasporto pubblico".

"Si è richiesto inoltre di effettuare una revisione del piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (del 2011) affinché vengano eliminate grandi opere costose e inutili - conclude il movimento -, come l'autostrada Sequal-Gemona e il traforo di monte Croce carnico, in netto contrasto con una politica che punta alla sostenibilità".