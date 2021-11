Trasporto dei rifiuti nel mirino, mezzi tutti in regola

Questa mattina, dalle 6 alle 12, i Carabinieri di Pordenone, Sacile e Spilimbergo, supportati dai Carabinieri Forestali di Udine, hanno effettuato un servizio di controllo molto particolare perché specificamente diretto ai mezzi di trasporto rifiuti che, dalle prime luci dell’alba, raccolgono l’immondizia per poi riversarla nelle zone ecologiche. I militari hanno spaziato per tutta la ex-Provincia, soffermandosi in particolare tra Pordenone, Maniago e San Vito al Tagliamento.

Controllati 38 mezzi (di cui ben 13 camion dei rifiuti) e 51 persone. I mezzi ecologici sono risultati tutti a norma e ogni formulario previsto per Legge nello specifico ambito era stato regolarmente compilato. “Pur non avendo elevato alcuna contravvenzione, il risultato raggiunto dal controllo può dirsi estremamente positivo perché ha dimostrato una sostanziale conoscenza e il conseguente rispetto della normativa in vigore” commentano dall’Arma.