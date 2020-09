Trasporto scolastico, a Pordenone incontro con Atap

"Ho chiamato il presidente Atap, Narciso Gaspardo, chiedendogli che convochi i sindaci per valutare le criticità del trasporto pubblico scolastico e cercare di risolverle", annuncia il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. "L’incontro ci sarà nei prossimi giorni. La maggior parte delle problematiche, peraltro fisiologiche vista l’eccezionalità di questa partenza delle scuole in era covid, riguarda soprattutto le linee extraurbane. Memore del mio precedente ruolo di presidente della Provincia, sono sensibile al tema dei trasporti scolastici, per cui ho ritenuto di intraprendere questa iniziativa che credo possa essere accolta favorevolmente da tutti i primi cittadini, che potranno partecipare al vertice con i propri funzionari", conclude Ciriani.