Trasporto scolastico, a Ronchi partono le iscrizioni

E' già possile, a Ronchi dei Legionari, formalizzare, attraverso il servizio istruzione, le domande per fruire del trasporto scolastico comunale nel prossimo anno scolastico.

Le domande andranno presentate entro il 30 giugno prossimo. Il servizio è rivolto a tutti i bambini e alunni che ne facciano richiesta e frequentino le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con modalità diverse da scuola e scuola e che tengono conto di diversi fattori, tra cui le necessità delle famiglie che risiedano in zone disagiate per mobilità, la lontananza dai plessi scolastici, gli orari di lavoro o la carenza di veicoli in famiglia.

Le tariffe applicate ai residenti sono di 17 euro e 10 euro al mese per tratta intera o mezza. Per i non residenti si va dai 40 euro tratta intera ai 29 euro per la sola andata o ritorno. Per il primo e l’ultimo mese di utilizzo la relativa tariffa mensile sarà addebitata esclusivamente nel caso di iscrizione al servizio superiore a dieci giornate.

Le esenzioni si applicano solo ai residenti e riguardano gli utenti portatori di handicap e invalidi, in possesso di certificazione ai sensi della legge 104 e gli utenti in situazioni di particolare disagio socio-economico comunicate dal servizio sociale. Sempre per i residenti viene applicata una riduzione del 50% della tariffa su domanda per utenti con reddito Isee del nucleo familiare non superiore a 8mila euro ed una stessa riduzione, con reddito tra 8.001 e 18mila euro a partire dal secondo figlio che utilizzi contemporaneamente il servizio di scuolabus. Il pagamento del servizio trasporto scolastico avverrà in un'unica rata da corrispondersi entro il 30 settembre.