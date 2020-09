Trasporto scolastico, Lignano si affida ad Alibus

Trasporto scolastico regolarmente attivato, questa mattina, a Lignano Sabbiadoro, uno dei Comuni dove il servizio era 'rimasto a piedi'.

"Ieri - precisa il sindaco Luca Fanotto - abbiamo appreso che la ditta di Lecce, individuata con gara regionale per la gestione, non era in grado di erogare il servizio, in quanto, oltre a non aver presentato i documenti obbligatori, non aveva i mezzi e il relativo personale conducente".

"Per garantire un servizio che riteniamo essenziale abbiamo deciso, con grande senso di responsabilità, di affidare il trasporto, in via di estrema urgenza, a un’azienda referenziata che potesse sopperire al grave inadempimento della ditta pugliese. Oggi, il servizio si è svolto regolarmente, nel massimo comfort, sicurezza e rispetto delle misure anti-covid, con quattro mezzi della ditta Alibus, che ringrazio per il grande senso di responsabilità, per la professionalità e per la tempestività dimostrata", prosegue Fanotto.

"Ci tengo a precisare, inoltre, che gli uffici dell'Amministrazione comunale, nonostante gli svariati colloqui intrattenuti con la Regione, erano stati fino all’ultimo momento rassicurati circa l’erogazione puntuale del servizio, cosa che non si è verificata nei fatti e che, purtroppo, come abbiamo appreso, ha coinvolto svariati Comuni del Fvg. Quindi, alla luce di quanto avvenuto, abbiamo deciso di agire immediatamente per trovare una soluzione e ringrazio di cuore l’assessore all’istruzione Ada Iuri che si è spesa in prima persona anche oggi, salendo su uno dei bus Alibus per facilitare la funzione di accompagnamento degli studenti e gli Uffici comunali preposti".

"Ringrazio tutti gli accompagnatori presenti sui bus che oggi, a titolo gratuito, hanno svolto regolarmente il loro lavoro. La Scuola a Lignano Sabbiadoro è cominciata in sicurezza e tutti i servizi sono garantiti sia agli alunni sia agli insegnati", conclude Fanotto.