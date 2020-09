Trasporto scolastico, partenza ritardata a Campoformido

A Campoformido, la prima campanella non coinciderà con l’avvio del trasporto scolastico. La brutta notizia per gli studenti e i genitori è arrivata oggi, attraverso una comunicazione del Comune. A pochi giorni dal rientro in classe, infatti, la ditta di Lecce che si è aggiudicata l’appalto tramite il bando della Centrale unica di committenza della Regione non ha ancora consegnato la documentazione necessaria (libretti dei mezzi, nome e documenti dei conducenti) e, quindi, non è possibile far partire il servizio.

“Sono molto arrabbiata – è il primo commento del sindaco Erika Furlani – perché ci troviamo con le mani legate. E alla fine dovremo rispondere noi per colpe di altri. Premetto che avevamo ancora tre anni di appalto già affidato alla Saf, ma siamo stati costretti ad accedere alla gara regionale. Nella suddivisione del lotti, tra l’altro, il nostro comune e quello di Pozzuolo, che fanno parte dello stesso istituto comprensivo, sono stati inseriti in due bandi diversi. Tramite i nostri uffici, che hanno fatto davvero un grandissimo lavoro, abbiamo mandato infinite sollecitazioni alla ditta e alla Regione per ricevere i documenti. Ma, a oggi, non abbiamo ricevuto nulla. Quindi, non potremo garantire il trasporto degli studenti”.

Difficile ipotizzare quando il servizio potrà partire, “ma di certo non sarà la prossima settimana”, conclude il sindaco che chiede un intervento della Regione per risolvere il problema.

Intanto, lunedì 14 settembre alle 17.30 nell'edificio polifunzionale di Campoformido, sono state convocate le famiglie per spiegare la situazione.