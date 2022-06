Tre bandi della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Sono attivi i tre Bandi Lingue “Comunico con il mondo”, “Spazio scuola”, “Costruiamo il mio futuro” e le Sessioni erogative generali del settore Educazione (scadenza alle 12 del 15 luglio), con i quali la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia mette a disposizione 350.000 euro per il sostegno alle attività formative ed educative a favore di bambini e ragazzi.

Tra questi, si rivolgono esclusivamente alle scuole i Bandi Lingue “Comunico con il mondo” e “Spazio scuola”, destinati a progetti linguistici e integrativi dell’offerta didattica da realizzarsi nell’anno scolastico 2022/2023.

Sono invece aperti a tutti gli enti, formalmente costituiti e che rispondano alle caratteristiche previste, il Bando “Costruiamo il mio futuro” - per progetti e attività formative ed educative realizzate nelle scuole o in altri contesti del territorio per la fascia d’età 6-19 anni- e la Sessione Erogativa Generale 2022 - volta al finanziamento di iniziative locali del settore Educazione e dell’attività ordinaria degli enti attivi in tale ambito.

"Dopo la pubblicazione, nel mese di maggio, dei bandi “Estate Insieme” e “Sport e gioco”, prosegue e si rafforza, grazie a questi ulteriori strumenti erogativi, l’impegno della Fondazione a favore delle giovani generazioni e l’attenzione al mondo della scuola, con il quale il dialogo è sempre costante", spiega il Presidente Alberto Bergamin. "La Fondazione conferma dunque il suo sostegno tangibile per il potenziamento delle attività didattiche e per l’ampliamento delle iniziative formative extrascolastiche, che rappresentano occasioni formidabili di crescita per i nostri bambini e ragazzi e di conseguenza per l’intera comunità".

Le richieste di contributo per i Bandi Lingue “Comunico con il mondo”, “Spazio scuola”, “Costruiamo il mio futuro” e per le Sessioni erogative generali del settore Educazione devono essere presentate attraverso la procedura ROL, disponibile sul sito www.fondazionecarigo.it, entro le ore 12 del 15 luglio 2022.