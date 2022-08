Tre finali regionali di Miss Italia in Fvg

Da lunedì 15 a venerdì 19 agosto, tre saranno gli appuntamenti in Friuli Venezia Giulia con le finali regionali che daranno l’opportunità alle vincitrici di accedere alle prefinali nazionali dell’83esima edizione di Miss Italia.

Si parte lunedì 15 agosto, in piazza San Giorgio a Claut dove, alle 21, i riflettori si accenderanno sulla finale regionale di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia.

Giovedì 18 agosto alle 18, saranno i giochi d’acqua e le suggestive piscine del Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro a fare da sfondo alla finale regionale dove si eleggerà Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia.

Venerdì 19, alle 21, in diretta negli studi televisivi di Telefriuli si assegnerà il titolo di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia.

Agli appuntamenti, presentati da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti titolare dell’agenzia modashow.it, esclusivista regionale del concorso, parteciperanno le ragazze che si sono aggiudicate le selezioni che si sono tenute a Latisana, a Villa Manin di Passariano di Codroipo in occasione di Sapori Pro Loco, al Ristorante Adriatico a Villotta di Chions e negli studi di Telefriuli per le sette puntate della trasmissione Miss In Onda.

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina facebook ed Instagram Miss Italia Friuli Venezia Giulia oppure sul sito ufficiale www.missitalia.it