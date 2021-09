Tre maestosi grifoni e altri 20 rapaci di nuovo in volo

Tre maestosi giovani grifoni, catturati nella campagna di inanellamento e trattenuti per qualche giorno alla Riserva naturale regionale del lago di Cornino a fini di studio, e una ventina di altri rapaci hanno spiccato di nuovo il volo, tornando padroni del cielo: ha regalato grandi emozioni "Vivi e liberi di volare", momento di punta della programmazione annuale della Riserva stessa, che nel pomeriggio di domenica 5 settembre - all'indomani dell'International Vulture Awareness Day - ha richiamato un foltissimo pubblico, nella migliore tradizione dell'evento.

Presenti alla cerimonia di liberazione varie autorità, a cominciare dal sindaco di Forgaria nel Friuli Marco Chiapolino (che ha sottolineato il valore del Progetto Grifone e l'importante risultato della messa in sicurezza delle linee elettriche, a tutela dei rapaci), dall'assessore alla Riserva Pierluigi Molinaro e dal presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin, che ha rimarcato il valore dell'operazione di tutela e studio che ha fulcro a Cornino.

Ricchissimo il programma della giornata, culminato appunto nella liberazione degli animali. Fra i tanti momenti di approfondimento offerti ai presenti è spiccato quello che ha visto protagonisti i detenuti della Casa circondariale di Tolmezzo, coinvolti in un progetto di alta rilevanza sociale ed educativa, sfociato nella realizzazione - da parte dei carcerati - di una fedelissima riproduzione di un grifone a grandezza naturale, in legno dipinto.

L'opera è stata esposta all'esterno del Centro visite. Sviluppata nell'ambito del progetto "Sbarre senza gabbia", sostenuto dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, l'iniziativa è stata illustrata dalla coordinatrice del progetto Virginia di Lazzaro (La Loc e Arte e Libro Onlus) e dalle sue collaboratrici. Forte soddisfazione per l'esito della sinergia con l'istituto penitenziario è stata espressa dal vicesindaco di Forgaria nel Friuli, Luigino Ingrassi, che ha seguito l'iter dell'operazione - partita nell'autunno 2019 - e che parlato di importante punto di partenza, lasciando aperta la porta a nuove occasioni di collaborazione.

Per spiegare al pubblico l'importante ruolo giocato in natura dagli avvoltoi il team della Coop Pavees, gestore della Riserva, ha coinvolto un gruppo di qualificati relatori, tra cui il direttore del Parco Natura Viva di Bussolengo Cesare Avesani Zaborra e André Stadler, direttore dell'Alpenzoo di Innsbruck. E il direttore scientifico della Riserva di Cornino, Fulvio Genero, ha divulgato gli esiti degli ultimi monitoraggi, che confermano la crescita dell'andamento riproduttivo dei grifoni: attualmente sono 73 le coppie censite, cifra certamente per difetto rispetto al totale effettivo.

E continua ad allargarsi l'areale occupato, sia nel settore prealpino che in quello alpino. Procedono intanto le attività di ricerca e monitoraggio attuate dalla Coop Pavees, presieduta da Luca Sicuro: ultimamente sono stati catturati una ventina di grifoni, ai fini dell'inanellamento, della marcatura e del controllo dello stato di salute.