Tre modi per ottenere lo Spid

Come funziona

Spid (Sistema pubblico di identità digitale) permette di accedere a molti servizi della pubblica amministrazione e dei privati con un’identità digitale unica. Lo Spid prevede tre diversi livelli a crescente sicurezza che permettono l’accesso a tre tipologie di servizi. Spid può essere richiesto da tutti i cittadini italiani – o dotati di permesso di soggiorno e residenti in Italia – che abbiano compiuto 18 anni. Per ottenere le credenziali è necessario un indirizzo mail, un numero cellulare, un documento d’identità valido e la tessera sanitaria e poi collegarsi al sito www.spid.gov.it.



Online

Dopo aver scelto l’operatore che offre il riconoscimento con firma digitale/carta d’identità elettronica/carta nazionale dei servizi, Inserite i vostri dati. Avrete bisogno di un lettore di smart card collegato al vostro computer. Inserirete la carta (attiva!) nel lettore e inserite il Pin. Completato il processo di identificazione riceverete una mail e un link per attivare il servizio. Se scegliete la firma digitale dovrete scaricare, firmare e allegare il modulo di adesione. A questo punto riceverete un’altra mail di conferma.



Webcam

Scegliete l’identity provider, inserite i vostri dati e completate la procedura scegliendo come modalità di riconoscimento quella via webcam. Dovrete allegare una foto o una scansione fronte retro del documento di identità o tessera sanitaria. A questo punto scegliete una data e un’ora per una videochiamata con l’operatore per completare l’operazione di riconoscimento e attivare spid.



Di persona

Scegliete l’operatore che offre il servizio di riconoscimento fisico. Inserite i vostri dati e completate la procedura di identificazione. Riceverete una conferma via mail. Basterà fissare un appuntamento presso uno degli uffici abilitati e attivare Spid.