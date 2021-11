Tre mosse contro l’estinzione del friulano

Le politiche linguistiche riguardano tutte le sfere della vita sociale: dalla scuola alla pubblica amministrazione, ma anche mass media, sanità, tecnologie, mondo del lavoro. Per questa ragione il nuovo “Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025” entra nel merito di ogni singolo ambito. Ma per comprendere appieno in quale direzione andare, è innanzitutto bene sapere da che punto si parte. Perciò in occasione della terza Conferenza Regionale per la Lingua Friulana si è partiti proprio dalla situazione sociolinguistica. È una fotografia chiara, quella tracciata da Linda Picco, dello Sportello regionale per la lingua friulana: i friulanofoni, secondo una ricerca del 2014, sono 600mila (oltre il 60% della popolazione del Friuli). Di questi poco più di 420mila parlano regolarmente in marilenghe e 180mila solo occasionalmente. Le cose potrebbero cambiare nelle previsioni su lungo periodo. Uno studio realizzato nel 2020 in collaborazione con l’Università Humboldt di Berlino e l’Università inglese dell’Ulster indica chiaramente come, in assenza di una politica incisiva, il numero dei friulanofoni regolari passerà dal 42% del 2014 al 29-32% del 2050.



E questo nonostante si sia già assistito a una frenata nella perdita nel numero di parlanti, che oggi si attesta allo 0,6% annuo, nonostante il friulano si sia ormai scrollato di dosso i molti stereotipi negativi di cui era stato caricato. Risulta determinante, quindi, che le politiche linguistiche stiano al passo con i tempi, perché un genitore che dovrà scegliere se far studiare ai suoi figli il friulano, ne valuterà, oggi più che ieri, i vantaggi futuri. Così la scuola e la formazione in generale sono uno dei nodi centrali delle politiche linguistiche sul friulano. Il Piano, come diffusamente spiegato durante la Conferenza da, vicedirettrice della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, prevede un’azione a 360 gradi. Innanzitutto ser viranno più strumenti didattici per l’insegnamento del friulano (lingua, letteratura, storia e geografia del Friuli) sostenuti dall’implementazione di quelli informatici, come Lenghis.me. Si punta a una maggiore sperimentazione anche nell’attività di formazione e promozione dello strumento nelle scuole. Capitolo a parte è Docuscuele, il Centro di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana: dovrà essere un riferimento per tutte le scuole. Non meno importante la formazione (anche continua) degli insegnati di friulano, che si punta a potenziare. Il tutto sarà sostenuto dalla realizzazione di apposite campagne di comunicazione integrata per sensibilizzare i docenti e le famiglie. É prevista inoltre la realizzazione di progetti europei e internazionali per lo sviluppo di un’educazione plurilingue con l’utilizzo del friulano. L’implementazione degli strumenti informatici utilizzati per lo studio della marilenghe è una scelta obbligata e necessaria, se si pensa a quanto la tecnologia oggi permea la vita di tutti. È perciò, anche grazie ai nuovi strumenti, che. Lo ha spiegato bene, consulente all’innovazione digitale e tecnologica per le lingue. Si punta alle infrastrutture e alle interfacce. Nel primo caso il riferimento è alla traduzione automatica, attraverso l’uso, ad esempio, di bot. Ma si guarda anche al riconoscimento e sintesi vocale. Parlando di interfacce, invece, dopo il successo di Telegram par furlan, si mira alla localizzazione dei sistemi operativi, come Microsoft Windows, Apple macOs, per citarne due, e a quella delle suite di Office automation (Microsoft 365, Google Workspace, Apple iWork) oltre che dei principali social network per i quali la complessità risulta però maggiore, trattandosi di sistemi variegati e ‘fluidi’, cioè in costante evoluzione. Il Piano, è evidente, rappresenta una sfida importante. Il compito di portarla a compimento spetta a tutti.