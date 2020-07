Tre nuove aperture al Palmanova Outlet Village

Palmanova Outlet Village non si ferma e cresce con tre nuove aperture dopo il periodo di lockdown per offrire ai propri clienti non solo uno shopping in tutta sicurezza, ma anche una rinnovata offerta di shopping.

L’ultima novità è Facis, il brand di abbigliamento maschile che nel 1932 iniziò a vestire gli italiani con i primi abiti confezionati in serie, ponendo grande attenzione al must dell'uomo impeccabile e facendo proprio il concetto dell'affordable luxury.



Da fine giugno, hanno aperto al Village altri due marchi molto noti: Sunglass Hut e General Store Outdoor – Napapijri. Sunglass Hut è il brand internazionale per gli occhiali da sole con più di 3.000 punti vendita in tutto il mondo, mentre Napapijri è il marchio di riferimento per l’abbigliamento outdoor, simbolo di qualità e spirito di avventura.



“Il nostro primo impegno per la ripartenza è stato riaprire in tutta sicurezza, ma crediamo sia necessario offrire ai nostri clienti un’esperienza di shopping sempre ricca di nuovi stimoli - spiega la responsabile marketing di Palmanova Outlet Village Giada Marangone – queste tre aperture, frutto di un’accurata ricerca tra i migliori marchi del momento, sono un segnale positivo di investimenti per il futuro in uno scenario di mercato che di fatto ha sofferto ma che sta reagendo bene e dove il nord est è sempre un territorio a cui le grandi aziende guardano con interesse.”



Facis infatti ha scelto Palmanova Outlet Village per espandere il proprio business in una zona strategica come quella transfrontaliera friulana: “questo, infatti, – fa sapere il management di Facis - è il primo store progettato con una mentalità completamente nuova e forse non è un caso che sia anche il primo che viene aperto dopo la dura emergenza sanitaria che l'Italia si è trovata a fronteggiare quest’anno.Il nuovo negozio presente nel Village è un richiamo all'eleganza italiana, un salotto per l'uomo che si tiene lontano dalla caoticità del fast fashion e vuole riprendersi il suo tempo, scegliendo con cura i capi a lui più adatti.”